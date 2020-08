Cody: wie ein Hund die Welt verändert

Eine Schweizer Familie adoptiert einen Straßenhund, den sie sofort ins Herz schließen. Als sie sich auf die Suche nach den Spuren seiner Vergangenheit begeben, erfahren sie verschiedene Details über Codys Leben in Rumänien.

Der Familien-Dokumentarfilm ist die erste Regiearbeit des Schweizer Filmkomponisten Martin Skalsky und befasst sich mit der Hintergrundgeschichte des Hundes, den er 2014 zusammen mit seiner Frau Selina adoptierte. In Rumänien wurde nämlich 2013 das Tötungsgesetz eingeführt und so wurde Codys Leben in Freiheit extrem gefährlich. Die Tierschützerin Cristina Paun erzählt dem Regisseur, das Cody damals für längere Zeit mit der Hündin Blanche ein streunendes Duo bildete. In der Zwischenheit hat die Hündin ein temporäres Zuhause in London gefunden. Wird es ein Wiedersehen der beiden Tiere geben?

Dokumentarfilm, CH 2019, Start: 30.7.2020 , Regie: Martin Skalsky, 100 Min., FSK 12

Eintritt: Kinder 5, Erwachsene 7 Euro