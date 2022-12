Coffee cures f**k all

Übersetzt: Kaffee heilt, verdammt nochmal, alles. Die Maynooth University Drama Society aus Irland ist zu Gast und spielt im Rahmen des Internationalen Jugend-Theaterfestivals Kultur On Tour für Publikum ab 12 Jahren ein Stück, das sich mit der Problematik in der Wissenschaft und in der Gesellschaft beschäftigt.

Sprache des Stücks: Englisch

Eintrittskarten sind ab 3 Euro an der Theaterkasse und online erhältlich. Reservierungen können telefonisch und per E-Mail vorgenommen werden.