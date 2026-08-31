Code Week: Pow! Smash! Oops!

Comic & Coding – passt das zusammen? Klar! In diesem Workshop gestalten Kinder ihre eigene Comic-Geschichte und erwecken sie mit dem Calliope-Mini zum Leben:

Geräusche, Melodien und Spezialeffekte machen Bilder zu einem multimedialen Abenteuer. Keine Vorkenntnisse nötig – nur Lust aufs Ausprobieren!

Am Ende haben die Kinder ein Comic, das klingt, spricht und überrascht. Die Mädchen und Jungen lernen spielerisch, wie Technik und Kreativität zusammenpassen. Neben dem Zeichnen und Gestalten des Comics bekommen sie einen ersten Einblick ins Programmieren – ganz ohne Vorwissen und mit viel Spaß.

Der Workshop eignet sich für Kinder der Klassenstufe 4 und 5. Die Teilnahme ist kostenfrei und ohne Anmeldung.