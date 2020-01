Print & Design

© KunstAtelier Exprimendi Druckrausch

In dieser Sommerferienwoche zeichnen, malen, collagieren und drucken kreative Kids ab 13 Jahren in unterschiedlichen Farben, Formen und Techniken. Zur Inspiration geht's zwischendurch auch auf Motivsuche in den Garten oder ins Viertel.

Die schönsten Motive werden auf ein Sieb übertragen und dann auf Stoff oder Papier gedruckt. Dabei können Motive getauscht und Techniken wie z.B. Schablonen und Stempel kombiniert werden. Vom Atelier gibt's noch ein GymBag und einen Stoffbeutel dazu, die individuell bedruckt werden können - natürlich mit umweltfreundlichen Farben.

Der Kurs für maximal 6 Jugendliche ab 13 Jahren findet vom 3.8. bis 7.8. täglich von 10 bis 15 Uhr statt und kostet 190 Euro inklusive Anleitungen, Material, GymBag, Stoffbeutel, Bio-Tee, Obst und Knabbereien. Die Anmeldung erfolgt per E-Mail oder online unter www.exprimendi.de