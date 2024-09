Comic Workshop

Im zweitägigen Kurs erzählen Kinder von 8 bis 12 Jahren ihre eigene Geschichte in Bildern. Sie denken sich Figuren aus, zeichnen sie und erstellen kleine Comics.

Illustrator Jeff Hemmer steht den Teilnehmer:innen dabei tatkräftig zur Seite.

Die Workshops finden am 24. und 25. September sowie am 1. und 2. Oktober statt. Das Angebot ist kostenfrei. Eine Anmeldung per E-Mail ist willkommen.