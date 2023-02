ComicWerkstatt in den Herbstferien

Am 16. und 17. August 2023 verwandeln Kinder ab 8 Jahren ihre Ideen in eigene Comics. Bei Themenfindung und Figurenentwicklung gibt es natürlich Unterstützung. Auch einige hilfreiche Untergründe stehen zur Verfügung. Am Ende nehmen die Kinder ihre ComicMappe mit nach Hause! Wer schon mal dabei war, kann auch seine Ideen weiter entwickeln; oder ganz neue Ideen (er)finden!

Die Kursgebühr beträgt 90€ inkl. Material & BioTee;

Wer Lust auf mehr hat, kann im Anschluss weiter mit dem Ferienkurs TrickFilm weitermachen.