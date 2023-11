ComicWerkstatt in den Winterferien

× Erweitern © KunstAtelier Exprimendi Comicwerkstatt

An den letzten beiden Ferientagen verwandeln Kinder ab 8 Jahren ihre Ideen in Comics. Bei Themenfindung und Figurenentwicklung gibt es natürlich professionelle Unterstützung. Auch einige hilfreiche Untergründe stehen zur Verfügung. Am Ende nehmen die Kinder ihre Comicmappe mit nach Hause. Wer schon mal dabei war, kann auch seine Ideen weiter entwickeln; oder ganz neue Ideen (er)finden.

Die Kursgebühr beträgt 85 Euro inklusive Material und Bio-Tee, die Anmeldung erfolgt per E-Mail.