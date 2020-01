× Erweitern © KunstAtelier Exprimendi Comicwerkstatt

Im zweitägigen Sommerferien-Workshop realisieren kreative Kids ab 8 ihre Ideen in einem eigenen Comic. Los geht es mit Spielen, in denen die Teilnehmer ihre Figur(en) und Geschichten entwickeln, entweder allein oder im Team.

Bei Themenfindung und Figurenentwicklung gibt's natürlich auch professionelle Unterstützung. Die Kids können sich in zwei Atelierräumen, im langen Flur oder bei schönem Wetter im Garten frei bewegen und ihrer Phantasie freien Lauf lassen.

Der Kurs findet in den Sommerferien am 20. und 21. Juli statt, die Teilnahme kostet 75 Euro inklusive Material und kann per E-Mail angemeldet werden.