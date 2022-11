Comicwerkstatt

× Erweitern © KunstAtelier Exprimendi Comiczeichnen

In diesem zweitägigen Ferienkurs realisieren kreative Kids ab 8 Jahren ihre Ideen in einem Comic. Los geht es mit Spielen, in denen die Teilnehmer:innen ihre eigenen Figuren und Geschichten entwickeln, entweder allein oder im Team.

Bei der Themenfindung und Figurenentwicklung gibt's natürlich professionelle Unterstützung. Mit verschiedenen Stiften und Papieren wird gezeichnet, bis am Ende alle Teilnehmenden ihre Mappe mit Skizzen, Fachbegriffen und eigenem Comic mit nach Hause nehmen können.

Wer schon mal dabei war, kann seine Ideen weiterentwickeln oder ganz neue Ideen (er)finden.

Die Teilnahme am zweitägigen Ferienkurs (5. & 6.1.) kostet 85 Euro inklusive Material und kann online oder per E-Mail angemeldet werden.