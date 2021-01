Kein leichtes Spiel mit Eugen, dem Computerwurm

Der Ohrenbär ist umgezogen und ab Januar mit einer kompletten Hörgeschichte immer sonntags auf rbbKultur zu hören. Jede Woche wird eine neue Geschichte von bekannten Schauspielerïnnen vorgelesen. Heute ist der Schauspieler Robert Missler an der Reihe.

Auf Carlottas CD-Rom mit den Glückskäfern hat sich ein gelblicher Wurm versteckt und als sie die CD-Rom startet, nistet sich der Wurm auf ihrem PC ein. Es ist Eugen, der Computerwurm, und er zeigt ihr nur zu gerne seine Missetaten. Mal stiftet er am Flughafen Unruhe, mal in einer Plüschtierfabrik. Als er schließlich selbst bedroht ist, bittet er Carlotta um Hilfe. Da sie in Entscheidungsnot gerät, weiht sie ihren Bruder ein. Doch Eugen ist schon verschwunden.

Wer die Geschichte verpasst hat, kann sich diese auf ohrenbaer.de herunterladen.

rbbKultur, empfangbar als Livestream, weitere Sendemöglichkeiten