Cooking For Future

© Klimahaus Bremerhaven Kochschule, Klimahaus Bremerhaven

Das heutige Sommerferienprogramm in Frosta-Kochschule für Nachwuchsköche ab 10 Jahren geht heute darum, was jeder Einzelne von uns in Bezug auf die Klimakriese tun kann. Die Teilnehmenden tauschen sich untereinander aus und setzen ihr erworbenes Wissen gleich in die Tat um: sie bereiten ein gesundes und klimafreundliches Menü zu.

Kosten: 4 Euro

Die Anmeldung erfolgt telefonisch oder unter info@klimahaus-bremerhaven.de.