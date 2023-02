× Erweitern © Wolfsburger Puppentheater Cowboy Klaus und sein Schwein Lisa

Das Wolfsburger Figurentheater führt das Stück für Cowgirls und Cowboys ab 4 Jahren nach dem Kinderbuch von Eva Muszynski und Karsten Teich auf.

Viele Grundschulkinder kennen die Geschichten vom Cowboy, der mit allen Klischees bricht. Ebenso bunt und witzig inszeniert ist das Figurentheater. Immer, wenn Klaus zum Einkaufen in die Stadt will, muss seinen Taucheranzug anziehen, um sich gegen die Kaktusstacheln zu schützen, die rund um seine Farm sprießen. Als er immer absonderlichere Dinge mit nach Hause bringt, weil er durch seine schwere Taucherglocke nicht verstanden wird, rasiert er den Kakteen die Stacheln. Und weil er ein richtiger Cowboy sein will, braucht er jetzt auch noch ein Pferd und eine Kuh. Mit dem Pferd wird es erst einmal nichts, und eine passende Kuh wird nicht etwas mit dem Lasso gefangen, sondern in der Zeitung durch eine Anzeige und einem anschließenden Auswahlgespräch gefunden...

Der Eintritt ist frei; um eine Spende wird gebeten.