creaTüüch Markt

Die Festtage stehen schon vor der Tür und wer noch eine kleines Geschenk für seinen Lieblingsmenschen sucht oder sich selbst etwas gönnen möchte, der sollte am Sonntag im Bürgerhaus vorbeischauen. Beate und Mareike von creaTüüch stellen handgefertigte Produkte aus Stoff, Leder, Filz und Wolle her. Von Taschen über Brotkörben bis hin zu Schmusekissen und Lätzchen für die Kleinsten – hier gibt es einiges zu entdecken.

Das uneigennützige Label aus der Hansestadt spendet den Erlös an Ärzte ohne Grenzen.

Der Eintritt ist frei.