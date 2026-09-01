Crow Mountain Survival Lauf

Matsch, Mut und Medaillen: Macht den Crow Mountain Survival zum perfekten Familien-Abenteuer! Am ersten Sonntag im September erwandelt sich der Werdersee in einen riesigen, aufregenden Abenteuerspielplatz. Neben den schweißtreibenden Distanzen für die Erwachsenen gehört das Rampenlicht in diesem Jahr ganz dem Nachwuchs: Beim eigenen Kinderlauf beweisen die Minis, wie viel Teamgeist, Entdeckerlust und Bewegungsfreude in ihnen stecken.

Heldenstrecke für Nachwuchs-Ranger: Auf gut 1.200 Metern warten altersgerechte Hindernisse auf alle Nachwuchs-Athleten unter 12 Jahren. Ob Klettern, Balancieren oder beherztes Hüpfen – die Kids schlüpfen für einen Vormittag in die Rolle echter Abenteurer.

Auf gut 1.200 Metern warten altersgerechte Hindernisse auf alle Nachwuchs-Athleten unter 12 Jahren. Ob Klettern, Balancieren oder beherztes Hüpfen – die Kids schlüpfen für einen Vormittag in die Rolle echter Abenteurer. Startschuss am Morgen: Um 09:30 Uhr fällt das Startsignal für die jungen Kämpferherzen. Genug Zeit also, um danach die Großen anzufeuern oder entspannt am Seeufer zu picknicken.

Um 09:30 Uhr fällt das Startsignal für die jungen Kämpferherzen. Genug Zeit also, um danach die Großen anzufeuern oder entspannt am Seeufer zu picknicken. Inklusion und Reinschnuppern: Neben dem Kidsrun bietet die Veranstaltung einen 1.200-m-Inklusionslauf ohne Zeitdruck sowie einen 2,5-km-Schnupperlauf. Ideal für alle, die das Event entspannt und ohne Wettbewerbsdruck ausprobieren möchten.

Im Mittelpunkt stehen das Mitmachen, das Anfeuern und die leuchtenden Augen an der Ziellinie. Jedes Kind nimmt am Ende sein persönliches Erfolgsgefühl mit nach Hause.

Wer am ersten September-Wochenende noch nichts im Familienkalender stehen hat, sollte die Sportschuhe schnüren. Der Crow Mountain Survival ist die perfekte Gelegenheit, den Nachwuchs vom Bildschirm weg an die frische Luft zu locken – Matschspuren am Bündchen inklusive.

Anmeldungen für die Nachwuchs-Startplätze laufen bereits online.