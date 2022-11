Dachs & Rakete – Ein Haus voller Freunde

Der Bremer Autor Jörg Isermeyer stellt sein neues Buch in der Kinderbibliothek (3. OG) vor: Eine vergnügliche Vorlesegeschichte für die ganze Familie.

Nach ihrem Umzug in die Stadt wohnen Herr Dachs und Rakete in einem großen Haus mit einer großen Nachbarschaft. Dort werden sie schnell unentbehrlich, egal, ob bei Oma Käthe was zu reparieren ist oder die Meerschweinchenkinder einen Babysitter brauchen. Eines Tages hat Herr Dachs die Idee mit der Murmelbahn quer durchs Haus: Wer Hilfe braucht, kann eine Murmel losschicken und die Kleinen hätten sogar was zum Spielen. Genial! Leider sind nicht alle begeistert … Und dann bekommen Dachs und Rakete das erste Mal Post – wer hat ihnen wohl geschrieben?

Der Eintritt ist frei.