× Erweitern © 2025 Pryor Dodge/Bernd Grether Der Dackel. Eine Ikone geht Gassi Ylla (Camilla Henriette Koffler), Four Dachshunds, um 1948s/w-Fotografie

In dieser Ausstellung wird geschnüffelt, gestaunt und geschmunzelt: Rund 100 Werke rund um den Dackel zeigen, warum der kurzbeinige Vierbeiner längst Kultstatus hat.

Expand © Franz Burkhardt Der Dackel. Eine Ikone geht Gassi Franz Burkhardt, Trop mignons?, 2025Bleistift, Tusche und Gouache auf Papier, 29,7 x 20,8 cm

Von Malerei über Zeichnung, Fotografie und Video bis hin zu Installationen erzählen die Exponate humorvoll und überraschend die Geschichte eines Hundes, der sich vom Jagdhelfer zum Popstar der Kunstwelt hochgewedelt hat.

Künstler wie Pablo Picasso, Andy Warhol oder David Hockney verewigten ihre Dackel in ikonischen Bildern. Natürlich fehlen auch seine legendären Auftritte im internationalen Rampenlicht als Wackeldackel, olympisches Maskottchen Waldi oder „Sausage Dog“ in Cartoons, Werbung und Popkultur nicht.

Kinder lieben den „Blick von unten“, Eltern schmunzeln über seine Unangepasstheit – und alle entdecken spielerisch, wie vielseitig der Hund mit kleiner Statur und großer Bedeutung in Kunst und Popkultur auftaucht.

Abwechslungsreich, leicht zugänglich und mit vielen humorvollen Zugängen ein Spaß für Familien.

Zu sehen bis 28. März 2027, Di 10 - 21, Mi - So 10 - 17 Uhr.