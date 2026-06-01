× Erweitern © Melanka Helms Dackel-Treff, Kunsthalle

Anlässlich des Welttags des Dackels und als Vorgeschmack auf die Herbstausstellung Der Dackel. Eine Ikone geht Gassi wird es vor und neben der Kunsthalle schon im Juni herrlich kurzbeinig: Alle Dackel und ihre Zweibeiner sind eingeladen, gemeinsam anzudackeln, zu schnuppern und sich kennenzulernen.

Höhepunkt ist um 12:30 Uhr ein Gruppenfoto mit Dackel vor dem Museum – ein Moment für echte Lieblingsschnappschüsse.

Bitte die Hunde an der kurzen Leine führen und bei Bedarf Decke oder Körbchen mitbringen.

Die ersten 50 Dackel dürfen sich Mini Doggy Donut vom Schnauze! Store freuen – und auch am 21. Juni, dem Welttag selbst, gibt es für die ersten 50 im Canova eine süße Überraschung.