× Erweitern © Melanka Helms Dackel-Treff, Kunsthalle

Im Rahmen der Dackel-Ausstellung gestalten Familien ihre eigene Dackel-Kunst im offenen Atelier. Hier können Kinder und Eltern ihre Ideen kreativ mit verschiedenen Materialien laden zum Zeichnen, Stempeln, Collagieren und Bauen umsetzen. Hunde dürfen auch mitgebracht werden!

Alle zwei Wochen gibt es offene Workshops: dienstags von 17:30 bis 20:30 Uhr für Erwachsene, sonntags von 14 bis 17 Uhr für Kinder und Familien.

Die Teilnahme kostet 3 Euro für Kinder, 13 Euro für Erwachsene.

Ohne Anmeldung,