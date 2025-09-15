× Erweitern © Stefan Bonhardt/MGH Stuhr Daddy-Treff MGH Stuhr

Jeden Montagnachmittag werden im MGH die Tische weggeräumt und die Krabbeldecken ausgepackt. Stefan Bonhardt lädt junge Väter in Elternzeit und ihre Babys und Kleinkinder zum Treff.

Frauen sind natürlich nicht ausgeschlossen, die Gruppe ist selbstverständlich für alle Interessierten offen. Aber da sich die meisten Krabbelgruppen an junge Mütter wenden, sollen jetzt auch Väter in Elternzeit ein spezielles Angebot bekommen.

In der Backstube des Hauses haben sie Teilnehmer:innen eine passende familiäre Atmosphäre mit viel Platz zum Krabbeln für die Kleinen sowie nicht zuletzt zum Erfahrungsaustausch mit anderen Vätern.

Der 33-jährige Initiator Stefan Bonhardt ist Vater in Elternzeit und bringt seine kleine Tochter Frieda mit, die sich schon auf neue Spiel- und Krabbelpartner freut.

Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.