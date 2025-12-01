× Erweitern © Der Filmverleih Dalia und das rote Buch

Die zwölfjährige Dalia entdeckt nach dem Tod ihres Vaters dessen letztes, unvollendetes Buch. Ihr Vater war Schriftsteller und bekannt dafür kreative Fantasie-Welten zu erschaffen. Neugierig beginnt sie, das rote Buch zu lesen, bis sie plötzlich selbst in die Geschichte hineingezogen wird. Dort muss sie erkennen, dass die Figuren ein Eigenleben entwickelt haben. Sie streben nach Kontrolle über die Handlung. Allen voran die hinterlistige Wölfin La Loba, die alles daransetzt, zur Hauptfigur zu werden. Dalia bleibt nur wenig Zeit: Innerhalb von zwölf Stunden muss sie das letzte Kapitel schreiben, sonst wird sie für immer in der Geschichte gefangen sein. Dabei stößt sie auf Spuren aus der Vergangenheit ihres Vaters und Fragen, die sie sich bisher nicht zu stellen wagte. Wer war er wirklich? Und was wollte er mit dieser Geschichte erzählen?

Animationsfilm, ARG 2024, Regie: David Bisbano, 107 Min., empfohlen ab 8 Jahren