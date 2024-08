Mina ist zwölf Jahre alt, ein bisschen nerdig unterwegs und eigentlich ganz glücklich damit. Im neuen Schuljahr würde sie aber schon gerne mehr dazugehören. Vielleicht könnte sie dann auch den beliebten Neuen an der Schule beeindrucken: E.D. Win ist zwar nicht besonders einfühlsam, dafür aber ein Profi im Hip-Hop-Tanzen mit einer Menge Followern auf Instagram. Und Mina hat sich ein klein wenig in ihn verknallt. Bei dem anstehenden Tanzwettbewerb möchte sie zeigen, dass trotz ihrer Unsicherheiten eine echte Dancing Queen in ihr steckt! Von ihrer draufgängerischen Oma angefeuert, traut Mina sich schließlich, sich beim Tanzwettbewerb anzumelden. Und siehe da: Ausgerechnet E.D. Win wird ihr als Tanzpartner zugeteilt.

Der Eintritt kostet für Kinder 3 Euro und für Erwachsene 6 Euro.

NOR 2023, Regie: Aurora Gossé, mit Liv Elvira Kippersund Larsson, Cengiz Al, 92 Min., empfohlen ab 9 Jahren