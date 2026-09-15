Daphne Wright - Memory and Presence

× Erweitern © Jed Niezgoda / Daphne Wright Daphne Wright, Sons and Couch, 2025

Es ist die erste Einzelausstellung der auf den britischen Inseln bekannten Künstlerin auf dem europäischen Festland. Nach der Jahrtausendwende entstanden Werke, die das direkte Abformen von Menschen und Tieren zum Ausgangspunkt haben, sowie modellierte Arbeiten aus ungebranntem Ton. Die Ausstellung handelt von Geschichte, die im Kunstwerk steckt, und der Präsenz, mit der es dem Publikum begegnet. Diese Präsenz lässt sich nur direkt im Raum erleben.

In ihrer Kunst spricht Daphne Wright (geb. 1963) relevante Themen unserer Gesellschaft an: Familie, Zuhause, Heimat, Kinder, Care-Arbeit, Vergänglichkeit und den Umgang von Menschen mit Tieren. Fragile Materialien wie ungebrannter Ton, Gips und Kunstharzprodukte sowie die vorherrschenden Weißtöne verleihen den Arbeiten eine stille, melancholische Präsenz.

Gezeigt werden Werke aus allen Phasen ihres Schaffens, angefangen bei den frühen Installationen bis hin zur neuesten imposanten Arbeit „Sons and Couch“ (2025), einem lebensgroßen Abguss ihrer beiden Söhne auf dem häuslichen Sofa. Die „Jungs“ erscheinen wie herausgenommen aus dem Leben, eine intime Momentaufnahme, um eine flüchtige Erinnerung aus dem Alltagsleben zu konservieren.

Zu sehen bis 18. Oktober 2026, Di - So 10 - 18, Do 10 - 21 Uhr, Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre kostenfrei, Erwachse 5 Euro.