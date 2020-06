Das 10-Fingersystem in sechs Stunden

Innerhalb von sechs Stunden erlernen Kinder ab 10 Jahren und Erwachsene das blinde Schreiben im Zehnfindersystem, unterstützt durch Hörgeschichten und einprägsame Bilder. Der Lernprozess wird durch den gezielten Einsatz von Farben und Musik gefördert. Statt monotones Üben schreiben die Teilnehmenden in kurzer Zeit ganze Sätze und eignen sich die Grundlagen der Textgestaltung für Alltag und Schule an. Grundkenntnisse in Windows werden vorausgesetzt.

Der Kurs findet am 20., 21. und 23. Juli statt und kostet 40 Euro für Kinder und 46,80 Euro für Erwachsene. Eine Anmeldung erfolgt online über die VHS Lilienthal.