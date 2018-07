Das andere Kohlendioxid-Problem

Ozeanversauerung verändert von der Arktis bis in die Tropen das Leben im Meer. Die Erforschung der Ozeanversauerung hat in den vergangenen Jahren einen eindrucksvollen Sprung auf die internationale wissenschaftliche Agenda absolviert – nicht zuletzt vorangetrieben durch Ergebnisse des Projekts Bioacid. Per Smartphone führen QR-Codes durch die Fotoausstellung und geben verständliche Hintergrundinformationen über eine internetbasierte Web App. Alle Fotos, Grafiken, Texte und Videos sind außerdem in deutscher und englischer Sprache auf der Online-Plattform zur Ausstellung zu finden.

Die Foto-Ausstellung wurde vom Bundesministerium für Bildung und Forschung im Rahmen des Wissenschaftsjahres 2016*17 – Meere und Ozeane gefördert.