Das Andere sehen

Von 1884 bis zum Ende des Ersten Weltkriegs fuhren Matrosen auf Schiffen Nordostchina, Inseln im Pazifik sowie West-, Südwest- und Ostafrika an. Die jungen Männer hatten Kameras dabei und ließen sich mit der lokalen Bevölkerung der einstigen deutschen Kolonien abbilden und brachten die Fotografien als Andenken zurück in die Heimat.

Das Museum zeigt diese Fotografien der Heimgekehrten in einer Außeninstallation, die in Zusammenarbeit mit Studierenden der Universität Bremen entstand. Hörclips, die per QR-Code angesteuert werden, geben Hintergrundinformationen zur zeitlichen Einordnung und zum abgebildeten Ort. Die Open-Air-Ausstellung kann bis zum 31. Oktober in der Rotunde am Museumshafen 24/7 besichtigt werden.

Die Fotografien zeugen von der Neugier und Faszination des Fremden, der Erinnerungskultur der Marine, zahlreichen gewalttätigen Übergriffen und der allgemeinen Kriegsbegeisterung. Sie bieten Einblicke in die kolonial geprägten Denk- und Wahrnehmungsmuster und die Geschichte asymmetrischer Kulturkontakte.

Mit der Ausstellung erörtert das DSM erstmals die Bezüge zwischen der Kriegs- und Handelsschifffahrt und der deutschen Kolonialgeschichte und trägt seine kritische Auseinandersetzung mit den kolonialgeschichtlichen Sammlungsbeständen des Hauses in die Öffentlichkeit.