Das Blubbern von Glück

Die zwölfjährige Candice ist ein ganz besonderes Mädchen. Sie liest am liebsten Wörterbücher, ist sehr einfallsreich und wissbegierig. Mit grenzenlosem Optimismus fasst sie eines Tages mutig den Entschluss, ihre trauernde und zerstrittene Familie wieder zu vereinen und das Glück in ihr Leben zurückzuholen. Sie möchte ihren Eltern helfen, die Trauer über den plötzlichen Kindstod ihrer kleinen Schwester zu überwinden und ihren geliebten Onkel Brian wieder mit seinem Bruder, ihrem Vater, zu versöhnen. Candice‘ Beglückungs- und Versöhnungsaktionen gehen zunächst allesamt schief und verschlimmern die Situation. In ihrem neuen Mitschüler Douglas, der fest daran glaubt, aus einer anderen Dimension gefallen zu sein, findet sie aber einen unerwarteten Komplizen.

Der Film basiert auf dem gleichnamigen Erfolgsroman von Barry Jonsberg.

AUS 2019, Regie: John Sheedy, mit: Daisy Axon (Candice), Wesley Patten (Douglas Benson), 95 Min.