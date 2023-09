Das doppelte Lottchen

Das Junge Theater Bremerhaven spielt für Zuschauer:innen ab 6 Jahren zur Vorweihnachtszeit ein Stück nach dem Kinderbuchklassiker von Erich Kästner:

Endlich Sommerferien! Luise hat schnell alle Kinder im Ferienheim fest im Griff – bis Lotte vor ihr steht und sie die Welt nicht mehr versteht, denn dieses Mädchen gleicht ihr wie ein Ei dem anderen – jedoch nur von außen, denn im Temperament könnten die beiden nicht unterschiedlicher sein. Da sie auch am selben Tag Geburtstag haben, kommt schnell heraus, was hier los ist: Ihre feinen Eltern haben sich kurz nach der Geburt der Mädchen getrennt – und die Kinder gleich mit. Doch da haben sie die Rechnung ohne ihre Zwillinge gemacht! Luise und Lotte tauschen nach den Ferien die Rollen, um die Familie wieder zusammen zu bringen. Ein großer Spaß, denn hier geht so einiges schief auf dem Weg zum Happy End!

Eintrittskarten gibt es ab 8,50 Euro.

Reservierungen für Schulklassen sind unter 0471-48206279 sowie unter schulbuchung@magistrat.bremerhaven.de. Des Weiteren haben Schulklassen und Lehrende die Möglichkeit theaterpädagogisches Begleitmaterial zur Produktion zu nutzen (spielerische Vorbereitungsworkshops, Nachbereitungsworkshops und digitale Unterrichtsmaterialien). Weitere Infos: 0471-48206272, jub@stadttheaterbremerhaven.de