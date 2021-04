× Erweitern Foto: Thomas Bünning Das Dschungelbuch

Im Rahmen der Musicaltour 2021 kommen Mogli, Balu und die anderen Dschungeltiere nach Delmenhorst!

In seiner Neuadaption erzählt das Theater Lichtermeer die Abenteuer des kleinen Menschenjungen, der von den Wölfen im indischen Dschungel großgezogen wurde. Als der Tiger Shir Khan zurückkommt, wird Moglis bis dahin ungetrübtes Leben bedroht. So begibt er sich auf eine spannende Reise und begegnet all den liebenswürdigen, gefährlichen, skurrilen und hinterlissstigen Bewohnern des Dschungels: Baghira dem Panther, Balu dem Bären, der Affenbande, Hathi dem Elefanten, Kaa der Schlange und natürlich auch Shir Khan.

Das Publikum begleitet Mogli in die abenteuerliche Welt des indischen Dschungels und lässt sich von der Inszenierung und dem Schauspiel-Ensemble verzaubern. Ein großes Abenteuer für alle ab 4 Jahren voller Tanz und Gesang, liebevoll ergänzt durch Schattenspiele und Handpuppen inmitten der beeindruckenden Dschungel-Kulisse.

Tickets sind ab 49 Euro bei Reservix und ab 51 Euro bei Eventim erhältlich. Pro Ticket wird eine Sitzbank für bis zu 4 Personen gebucht.