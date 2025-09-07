Das DSM wird 50

bis

Deutsches Schifffahrtsmuseum Bremerhaven Hans-Scharoun-Platz 1, 27568 Bremerhaven

Klein und Groß feiern den 50. Geburtstag des Museums mit einem Familiennachmittag. Es erwartet sie viele Spiele und Aktionen rund um das Thema Schiffe. Leinen los für einen fröhlichen Museumsgeburtstag!

Treffpunkt: Eingang Schiffswelten

Die Teilnahme ist im Eintrittspreis enthalten: 10 Euro, ermäßigt 5 Euro, alle bis einschließlich 18 Jahre frei.

Info

Deutsches Schifffahrtsmuseum Bremerhaven Hans-Scharoun-Platz 1, 27568 Bremerhaven
Dies & Das
bis
Google Kalender - Das DSM wird 50 - 2025-09-07 14:00:00 Google Yahoo Kalender - Das DSM wird 50 - 2025-09-07 14:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Das DSM wird 50 - 2025-09-07 14:00:00 Outlook iCalendar - Das DSM wird 50 - 2025-09-07 14:00:00 ical