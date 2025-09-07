Das DSM wird 50
bis
Deutsches Schifffahrtsmuseum Bremerhaven Hans-Scharoun-Platz 1, 27568 Bremerhaven
×
© DSM
Das DSM wird 50
Klein und Groß feiern den 50. Geburtstag des Museums mit einem Familiennachmittag. Es erwartet sie viele Spiele und Aktionen rund um das Thema Schiffe. Leinen los für einen fröhlichen Museumsgeburtstag!
Treffpunkt: Eingang Schiffswelten
Die Teilnahme ist im Eintrittspreis enthalten: 10 Euro, ermäßigt 5 Euro, alle bis einschließlich 18 Jahre frei.
Info
Deutsches Schifffahrtsmuseum Bremerhaven Hans-Scharoun-Platz 1, 27568 Bremerhaven
Dies & Das