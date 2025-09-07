× Erweitern © DSM Das DSM wird 50

Klein und Groß feiern den 50. Geburtstag des Museums mit einem Familiennachmittag. Es erwartet sie viele Spiele und Aktionen rund um das Thema Schiffe. Leinen los für einen fröhlichen Museumsgeburtstag!

Treffpunkt: Eingang Schiffswelten

Die Teilnahme ist im Eintrittspreis enthalten: 10 Euro, ermäßigt 5 Euro, alle bis einschließlich 18 Jahre frei.