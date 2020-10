Das endlos lange Weihnachtswarten

× Erweitern Peter Hansen Bilderbuchkino

Das Bilderbuchkino für Kinder ab 4 Jahren handelt von Marie, die mit ihrem Papa am Tag vor Heiligabend noch ein Last-Minute-Weihnachtsgeschenk für ihre Mama kaufen will. Gar nicht so einfach, denn im Kaufhaus herrscht dichtes Gedränge. Endlich haben sie etwas Tolles gefunden. Aber wo ist Papa?

Der Eintritt ist frei; um eine Anmeldung wird gebeten.

Beim Bilderbuchkino werden, Seite für Seite, Bilder groß an die Wand projiziert und können intensiv betrachtet werden. Die Geschichte wird vorgelesen, wobei sowohl Phantasie als auch Sprache angeregt werden. So wird Vorlesen zu einem ganz besonderen Erlebnis für Groß und Klein. Und damit noch nicht genug: Wer regelmäßig kommt, erhält einen Stempelpass von unserem Bücherwurm Bodo. Bei jedem Besuch des Bilderbuchkinos wird darin ein Stempel gesammelt. Für 10 Stempel gibt es ein kleines Überraschungsgeschenk aus der Schatztruhe.