Ab dem 2.7. dreht sich im DSM alles um Tiere an Bord! Und wer kennt sich am besten aus mit Tieren? Der Biologe und Bestsellerautor Dr. Mario Ludwig!

In seinem Vortrag im Rahmen des Familienfestes gibt er spannende Einblicke in das Familienleben der Tiere und bringt Anekdoten zu einigen Tieren aus der Ausstellung mit. Denn Familie ist auch im Tierreich wichtig und steckt voller Überraschungen!

Es geht es um spannende Beziehungsstrukturen und ungewöhnliche Rollenverteilungen im Tierreich, die man so dort nicht erwartet hat. Oder habt ihr schon mal von einer Riesenschildkröte gehört, die ein einsames Nilpferd adoptiert? Mit seinen Tiergeschichten bringt Dr. Mario Ludwig sein Publikum zum Staunen und Schmunzeln.