× Erweitern © UFA Fiction/LEONINE Das fliegende Klassenzimmer

Wenn wir richtig gezählt haben, ist dies nach 1954, 1973 und 2003 die vierte Verfilmung von Erich Kästners bahnbrechendem Kinderbuch von 1933, in dessen Rahmenhandlung er sich selbst als Internatsleiter Justus Bökh darstellt, der mit seiner Klasse ein Weihnachtstheater probt. In der neuen Filmversion gespielt von Tom Schilling, sind natürlich auch die fünf Schüler mit dabei, allerdings mit Anpassungen: Klassenbester Martin Thaler heißt in diesem Fall Martina, und der introvertierte Johnny Trotz wird durch die taffe Jo ersetzt. Auch der geheimnisvolle Aussteiger, genannt Nichtraucher, der in einem Eisenbahnwaggon lebt, fehlt natürlich nicht. Und auch in der zeitgemäßen Fassung steht die Fehde zwischen den „Internen“ und den „Externen“ und das dramatische Ereignis, das alles verändert, im Mittelpunkt dieser unendlichen Weihnachtsgeschichte.

D 2023, Regie: Carolina Hellsgård, mit Leni Deschner, Lovena Börschmann Ziegler, Morten Völlger, 120 Min., FSK: 0, empfohlen ab 8 Jahren