× Erweitern © Canva Freiwilligenjahr

Der größte Freiwilligendienst-Träger in Bremen lädt alle interessierten Eltern ein, sich über das Freiwilligenjahr zu informieren. Die Abende richten sich an Eltern, die wissen wollen, ob das Freiwilligenjahr nach der Schule etwas für ihre Kinder sein könnte. Aber auch an Eltern, deren Kinder zurzeit ein Freiwilligenjahr absolvieren.

Auf den Info-Abenden werden die verschiedenen Möglichkeiten im Freiwilligen Sozialen Jahr, Freiwilligen Ökologischen Jahr, im Freiwilligen Kulturellen Jahr und im Bundesfreiwilligendienst vorgestellt. Außerdem wird es um das Seminarprogramm und die Arbeit des sfd gehen und um die Frage, was die Jugendlichen und jungen Erwachsenen nach der Schule von einem Freiwilligenjahr haben.

Der Termin am 21.11. wird per Zoom stattfinden. Der Termin am 24.11. findet in Präsenz beim sfd statt.

Interessierte können sich per Mail oder telefonisch anmelden: info@sfd-bremen.de oder 0421-168670-0.