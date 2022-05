Kindliche Bedürfnisse und das gelernte Interesse an Medien

Was kindliche Bedürfnisse sind und und warum es wichtig ist, sie zu verstehen, erfahren Eltern im Vortrag. Auch die Fragen, warum Kinder Interesse an Medien entwickeln und wie Eltern ihre Kinder in der Mediennutzung unterstützen können, werden thematisiert.

Die Teilnahme ist kostenlos nach telefonischer Anmeldung.