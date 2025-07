× Erweitern © Küstenmuseum Wilhelmshaven Das Glück in der Ferne, Wanderausstellung im Küstenmuseum

Migration ist kein neues Phänomen – sie ist seit jeher ein fester Bestandteil der deutschen Geschichte. Die Wanderausstellung nimmt kleine und große Museumsgäste mit auf eine historische Reise: Sie erzählt von den Hoffnungen, Ängsten und Schicksalen derer, die Nordwestdeutschland im 19. und 20. Jahrhundert verließen, um ihr Glück in der Ferne zu suchen. Ob nach Nordamerika, Australien, China oder in die Niederlande – Millionen Menschen verließen ihre Heimat aus wirtschaftlicher Not oder auf der Suche nachbesseren Lebensbedingungen. Die Ausstellung beleuchtet diese Beweggründe ebenso wie die bürokratischen Hürden, gesellschaftlichen Erwartungen und individuellen Herausforderungen, denen Auswanderer:innen begegneten.

× Erweitern © Küstenmuseum Wilhelmshaven Das Glück in der Ferne, Wanderausstellung

Im Zentrum stehen neun Biografien, die die Vielschichtigkeit von Migrationsgeschichten greifbar machen: Originalobjekte, persönliche Briefe und Fotografien und bieten seltene Einblicke in historische Zusammenhänge und individuellen Lebenswelten. Außerdem ermöglicht eine digitale Infosäule Zugang zu weiteren Daten und Auswanderakten aus dem Landesarchiv Niedersachsen.

Die Wanderausstellung kann noch bis zum 12. Oktober besucht werden.

Eintritt: Kinder und Jugendliche (6-15 Jahre) 2,50 Euro, Erwachsene 7 Euro, Familie 12,50 Euro

Öffnungszeiten: Di - Do 11 - 17 Uhr, an Feiertagen abweichend

Weitere Infos zur Wanderausstellung auf migration-oldenburg.de