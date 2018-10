× Erweitern Das hässliche Entlein und ich

Weil er beim Eierstehlen im Hühnerstall erwischt wird, gibt sich Ratte Ratso kurzerhand als Vater für das eben geschlüpfte Entenküken Ugly aus. Wie der Name schon sagt, ist Ugly tatsächlich nicht das schönste Küken, daher zweifelt auch niemand an der Notlüge. Schnell wird Ratso die Vaterrolle zu viel und er möchte eigentlich schon wieder einen Rückzieher machen, entscheidet sich aber dann doch dagegen. Allerdings nicht ganz uneigennützig, der gerissene Ratso sieht in Ugly nämlich eine Gelegenheit an Geld zu kommen und will ihn auf dem Jahrmarkt von seinem Vetter Erwin zu einer Attraktion machen. Davon erzählt er Ugly natürlich nichts, der dem neuen Vater mit blindem Vertrauen folgt. Erst im Laufe der Reise kommen Zweifel in ihm auf. Außerdem ist der Weg zum Jahrmarkt nicht ganz ungefährlich und die beiden müssen gemeinsam das ein oder andere Abenteuer bestehen – das schweißt zusammen! Und so kommt am Ende dann doch alles anders, als Ratso es geplant hat.

DK/D/F/IR 2006, Regie: Michael Hegner & Karsten Kiilerich, Animation, 89 Min., FBW-Prädikat: wertvoll, ab 6 Jahren

Der Eintritt kostet für Kinder 3, für Erwachsene 6 Euro