Das ist mir zu viel!

Die Theaterwerkstatt der 10- bis 12-Jährigen präsentiert ein Stück für Publikum ab 12 Jahren über das ständige "Sollen": "Zieh dir eine Jacke an. Bring deine Hausaufgaben in die Fertigablage. Höre endlich richtig zu!" Ständig bekommen Kinder Befehle von den Erwachsenen. Aber was ist, wenn die Kinder nicht mehr mitmachen?

Die Aufführung ist Teil des Theater-Werkstatt-Spektakels der Jungen Akteur:innen, das vom 25. Mai bis 21. Juni stattfindet. Der Eintrittspreis beträgt 3,50 Euro.