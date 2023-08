Das Kindergericht

× Erweitern © Canva Kinderrechte, Kindergericht

Im inklusiven Ferien-Workshop gehen Kinder und junge Erwachsene zwischen 8 und 21 Jahren der Frage nach, wie Rechtsfindung stattfindet und was es mit unserem Gerechtigkeits­empfinden auf sich hat.

Dazu erkunden die Teilnehmenden zunächst ein Gerichts­gebäude in Bremen. Anhand von realen Fällen sprechen die Kinder und Jugendlichen über ihre Perspek­tiven auf soziale (Un-)Gerechtigkeit.

In verschiedenen theatralen Formaten sollen dann echte Fälle in einem echten Gerichtssaal und später auf der Theaterbühne nachgespielt und reflektiert werden. Aus verschiedenen Text­elementen, selbst geschriebenen Texten und Beobachtungen entsteht eine theatrale Skizze, in der das Kinder­gericht tagt und Recht spricht.

Infos zum Ablauf

Die erste Phase des Kindergerichts beginnt mit einem dreitägigen Schnupper-Workshop vom 14.10. bis 16.10. (tgl. 10 – 16 Uhr).

(tgl. 10 – 16 Uhr). Für alle, die weitermachen möchten, schließt sich vom 17.10. bis 27.10. (tgl. außer Sonntag, 10 – 16 Uhr) die zweite Workshop-Phase an.

(tgl. außer Sonntag, 10 – 16 Uhr) die zweite Workshop-Phase an. Am Freitag, den 27.10. findet eine interne Abschlusspräsentation für die Teilnehmenden und ihre Familien statt.

Geplant ist, das Projekt in den Osterferien 2024 fortzusetzen und eine gemeinsame Aufführung in der Schwankhalle zu inszenieren.

Die Teilnahme inklusive Mittagessen ist kostenlos nach Anmeldung bis zum 30.9., per E-Mail oder telefonisch.