Das KIWI-Naturexperiment-Labor

Experimentieren, tüfteln, selbst probieren: Gemeinsam mit dem BUND erleben wissbegierige Forscher:innen ab 8 Jahren eine spannende und abwechslungsreiche Ferienwoche.

Wer schon immer mal wissen wollte, wie Seifenblasen entstehen oder wie ein Farbenfeuerwerk mit Wasser und Öl funktioniert, der ist in der Kinderwildnis genau richtig. So stellen die Teilnehmenden aus Pflanzen Farben her oder bereiten Limonade und Tee zu.

Das Ferienprogramm findet vom 4. bis. 8. August statt und kostet 85 Euro nach Anmeldung über kinderwildnis-bremen.de