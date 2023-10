Das Figuren.Musik.Theater präsentiert sein Stück über Angst, Mut und Freundschaft - ohne Worte, einfühlsam mit Live-Cellospiel, Figuren, Licht und Dunkel, für Zuschauer:innen ab 3 Jahren.

© Figuren.Musik.Theater Das kleine Dunkel

Jona fürchtet sich vor der Dunkelheit. Dann sind seltsame Geräusche im Zimmer zu hören. Doch wenn Jona das Licht anmacht, ist alles wieder still. Unter Jonas Bett wohnt das Kleine Dunkel. Es hat schreckliche Angst vor Licht. Kein Wunder, dass es sich ganz schnell versteckt, sobald es hell wird. Emsig arbeitet es an einem Plan, die Lampe in Jonas Zimmer zu zerstören. Wenigstens nachts möchte es die Dunkelheit für sich genießen können. Dabei kommt es zu einem Treffen zwischen Jona und dem Kleinen Dunkel. Das Kleine Dunkel versucht, sich in seiner Musiksprache mit Jona zu verständigen, aber es braucht Zeit, Geduld und Annäherung, um einander zu verstehen.

Die Tickets gibt es für 7 Euro im VVK vor Ort oder an der Tageskasse.