Der Wildpark Schwarze Berge präsentiert in Kooperation mit dem Harburger Theater zur Vorweihnachtszeit das Theaterstück "Das kleine Gespenst" von Otfried Preußler. In verschiedenen Rollen tragen die Harburger Theaterfreunde das Stück in einer ganz besonderen Atmosphäre der Kunsthandwerkerhalle im Wildpark vor.

Das kleine Gespenst wünscht sich nichts sehnlicher, als einmal bei Tageslicht die Burg Eulenstein und die Welt zu erkunden. Bislang ist ihm dies nur bei Nacht möglich gewesen und so sucht es nach Möglichkeiten, sich diesen Traum zu erfüllen. Die Warnungen seines besten Freundes Schuhu dem Uhu überhört das kleine Gespenst hierbei – die Neugier ist einfach zu groß. Eines Tages geht der Wunsch des kleinen Gespenstes endlich in Erfüllung. Durch das Tageslicht schwarz gefärbt erkundet das kleine Gespenst seine Umgebung, erlebt viele Abenteuer und bringt die Erwachsenenwelt ganz schön durcheinander. Gut, dass seine Freunde so hilfsbereit und verlässlich sind und ihm dabei helfen, aus diesem Chaos wieder raus zu kommen.

Der Eintritt beträgt 5 Euro pro Person und die Kinder erhalten gratis eine Tasse warmen Kakao. Eine Anmeldung unter 040-81977470 ist erforderlich.