Das Klimahaus sagt "Danke"

Foto_Laurence Delderfield Klimahaus-Geburtstag & Kindertag Klimahaus-Geburtstag & Kindertag

Das Klimahaus feiert sein 10-jähriges Jubiläum und möchte sich bedanken. Dafür wird allen Besuchern 10 % Rabatt auf alles was an den Tageskassen erhältlich ist gewährt. Das ermäßigt zum Beispiel den Eintritt, oder vergünstigt das Essen und Trinken im Restaurant „Längengrad“ oder im Café „südwärts“ oder beim Einkauf der Geschenke und Erinnerungen in „Axels Wohnzimmer“ und im Shop 8° Ost“ (ausgenommen hier von sind Bücher, Globen und Landkarten). Der Eintritt beträgt regulär 12 Euro für Kinder und 17 Euro für Erwachsene.