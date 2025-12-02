Das kriminelle Konzert

Stadttheater Bremerhaven Theodor-Heuss-Platz 1, 27568 Bremerhaven

Das 2. Familienkonzert präsentiert eine Inszenierung von und mit dem Philharmonischen Orchester Bremerhaven für Publikum ab 5 Jahren:

Die Tuba ist verschwunden. Und zwar auf offener Bühne! Wer sind die Täter:innen? Was sind die Motive? Und wie hat sich die Tat ereignet? So viele Fragen! Gut, dass uns Annette Bieker und Frank Schulz vom Theater Kontra-Punkt hilfreich zur Seite stehen.

Diesen kniffligen Fall zu rekonstruieren, gelingt natürlich nur gemeinsam mit den Musiker:innen und dem Publikum…

Nach dem musikalischen Vorprogramm startet das Konzert um 11 Uhr. 

