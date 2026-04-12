Das Leben des Herrn Louis

× Erweitern © Martin Bogus Das Leben des Hernn Louis, Blaumeier

In seiner Jubiläumsproduktion feiert das Blaumeier-Ensemble die eigene Theatergeschichte mit Maskenkunst.

Die frisch aus dem Ton geschlüpfte Maskenfigur Herr Louis wird Hals über Kopf und ohne Vorwarnung in ein wildes Bühnengeschehen geworfen. Der naive Louis fällt und stolpert staunend durch sein Theaterleben und gerät von einer Verlegenheit in die nächste.

Allein ist dieser liebenswerte und etwas tollpatschige Geselle dabei nicht: mehr als 60 Maskenfiguren vergangener Blaumeier-Produktionen begleiten seine Reise und präsentieren ihre ausdrucksstarke Gestaltung, faszinierende Vielfalt und lebendige Körpersprache. Bühnenbild, Szenen, Musik und die facettenreichen Maskenfamilien aus vielen Produktionen werden auf diese Weise wieder lebendig und sind eine Hommage an die Schönheit des stummen Maskenspiels.

Alle Szenen spielen in und hinter drei großen Bilderrahmen, in denen sich Miniaturräume zum Zug, zum Orchestersaal, zum Seniorenheim, zur Bar und zum Tanzsalon wandeln. Und Herr Louis immer mittenmang…

Feiert gemeinsam mit Herrn Louis 40 Jahre Maskentheatergeschichte!

Tickets können ab 2.11. per Mail oder telefonisch reserviert werden.