Das Leben in der Steinzeit

Eine Familienführung durch die Wissenswerkstatt Archäologie. Die Ausstellung zeigt Originalfunde aus dem Bremer Raum, die das Leben von der Altsteinzeit bis in das frühe Mittelalter anschaulich vermitteln. An Medienstationen können die Museumsgäste Näheres zu einzelnen Funden nachforschen. Dabei steht auch die Arbeit der Archäologie im Blickpunkt: In einem Trick-Film kann der Weg eines Fundstückes von der Ausgrabung bis ins Museum verfolgt werden.

Das Führungsentgelt beträgt 4 Euro zuzüglich Eintritt, der für Erwachsene 4 Euro kostet und für Kinder frei ist.