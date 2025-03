Das Leben ist ein Ponyhof!

× Erweitern © Lütt’n Peerhoff Pferde-Feriencamp, Lütt’n Peerhoff

In den Sommerferien verbringen Kinder ab 6 Jahren vier schöne Tage mit den Ponys und erleben zahlreiche Abenteuer in der Natur. Neben dem ersten Kennenlernen und gemeinsamen Spaziergängen erfahren die Teilnehmenden auch, wie die Tiere richtig versorgt werden. Außerdem suchen die Kids in der Umgebung nach essbaren Pflanzen und kochen gemeinsam am Lagerfeuer. Abgerundet wird das Programm mit kreativen Mal- und Bastelaktionen sowie Schnitzen.

Die Ferienbetreuung findet vom 7. bis 10. Juli jeweils von 10 bis 16 Uhr statt und kostet 295 - 395 Euro. Anmeldungen erfolgen wahlweise telefonisch unter 04298-30853 oder auf luettnpeerhoff.de.