Walderleben mit Ponys

Pferde in ihrem Herdenleben beobachten, ihre Bedürfnisse und Grenzen kennen lernen, die Wirkung ihrer Präsenz spüren, mit ihnen in ihrem Lebensraum individuell begleitet in Kontakt gehen: Der heilpädagogische Reiterhof in Seebergen bietet viel Raum für pferdegestütztes Erfahrungslernen.

Beim zweitägigen „Walderleben“ am 24. und 25. Juli, jeweils 11 bis 17 Uhr, entdecken Kinder ab 7 Jahren und Pferde zusammen das Abenteuer Wald im Sommer. Sie nehmen mit allen Sinnen wahr, stellen Fragen, sammeln etwas zu essen, lauschen spannenden Geschichten und fühlen sich selbst in ihrem Körper und als Teil der Natur.

Der erste Tag findet auf dem Lütt‘n Peerhoff statt. Dort besuchen und beobachten die Teilnehmer:innen die Bäume der Umgebung - die Pferde als Freunde, Wegweiser und Spielgefährten sind immer dabei. Am zweiten Tag trifft sich die Gruppe direkt am Wald und wird nach dem Abenteuer von einer Pferdekutsche zum Hof zurückgebracht.

Die Teilnahme kostet 220 Euro für zwei Tage und wird telefonisch oder per E-Mail angemeldet.

