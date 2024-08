Das Leben ist ein Wunschkonzert

Teilnehmende zwischen 11 und 12 Jahren machen sich im Theaterlabor gemeinsam auf die Suche nach dem Klang ihrer Stimme, geben ihr eine Form und teilen sie mit der Welt. Dabei sind keinerlei Vorkenntnisse erforderlich: Frei nach dem Motto "Heiter Scheitern" stolpern und stottern sie optimistisch voran, lernen laufen und sprechen, fliegen und singen. Die Bühne des Theaters im Volkshaus ist zugleich Proberaum und Aufführungsort, in dem sie von bekanntem Boden aus neue Gebiete erforschen. Wöchentlich treffen sie sich dort, um spielerisch ihr eigenes "Wunschkonzert" zu erfinden und aufzuführen.

Das diesjährige Spielzeitthema der Tanz- und Theaterlabore lautet: "Übergänge: von hier nach da". Wir befinden uns immer im Jetzt, doch dieser Moment ist flüchtig. Was war vorher? Was kommt danach? Und was geschieht im Augenblick? Die Tanz- und TheaterLabore setzen sich auf vielfältige Weise mit dem Thema Übergänge auseinander. Dabei können Verwandlungen im Mittelpunkt stehen, das Stolpern und Aufmerksamwerden mit allen Sinnen, oder auch das Hinterfragen von Erwartungen, die möglicherweise erfüllt werden müssen.

Die Teilnahme ist kostenlos.

Für Fragen und Anmeldungen kann Farina Maletz kontaktiert werden: f.maletz@opuseinhundert.com, 0421-69697736

In den Ferien finden keine Proben statt.