Das Licht in dir

Im liebevoll gestalteten Workshop lernen Mädchen im Grundschulalter, auf ihre innere Stimme zu hören, ihre Gefühle ernst zu nehmen und sich mit ihrer eigenen Kraft zu verbinden – ganz spielerisch, achtsam und in ihrem eigenen Tempo.

In kleinen, achtsamen Gruppen werden sie mit Herz und Gefühl durch eine bunte Mischung aus Bewegung und Kreativität, Geschichten, Natur und Fantasie, Herzverbindungen und Stille Gefühlsarbeit und Gespräch kindgerecht begleitet.

Die Teilnahme kostet 15 Euro nach Anmeldung, wahlweise telefonisch oder auf der Veranstaltungswebseite.