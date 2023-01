Das Lichtdurcheinander

Heute gibt es eine etwas andere Gutenachtgeschichte für junge Träumer ab 5 Jahren, die gerne in die Sterne schauen, vorgelesen von der Autorin Denise Müller-Dum.

Kennst du das? Manchmal kann man einfach nicht einschlafen. So geht es auch Jule, als plötzlich Nachtfalter Freddie gegen ihre Fensterscheibe poltert. Jetzt ist an Schlaf erst recht nicht mehr zu denken: Das quirlige Insekt nimmt Jule mit auf eine magische Reise zu Mond und Sternen. Wären da doch nur nicht all die Straßenlaternen, Lampen und Scheinwerfer, die den Ausflug beinahe ins Auge gehen lassen…

Der Eintritt kostet 5 Euro.